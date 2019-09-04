Faciaya kıl payı...3 kez takla atan otomobilden yara almadan kurtuldular

Faciaya kıl payı...3 kez takla atan otomobilden yara almadan kurtuldular

Faciaya kıl payı...3 kez takla atan otomobilden yara almadan kurtuldularGAZİANTEP - Gaziantep'te 3 defa takla atan otomobildeki 5 kişi, kazadan yara almadan kurtuldu.

04.09.2019 21:51
Faciaya kıl payı...3 kez takla atan otomobilden yara almadan kurtuldular

Faciaya kıl payı...3 kez takla atan otomobilden yara almadan kurtuldular

GAZİANTEP - Gaziantep'te 3 defa takla atan otomobildeki 5 kişi, kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, Gaziantep-Nurdağı karayolunda öğleden sonra meydana geldi. İddiaya göre, 27 RK 495 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla attı. 3 takla atan otomobil şarampole devrildi. Otomobildeki 5 kişi kazadan yara almadan kurtulurken, kadın sürücü bir süre kazanın etkisinden çıkamadı. Sürücü, yakınları tarafından sakinleştirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Faciaya kıl payı...3 kez takla atan otomobilden yara almadan kurtuldular
Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.