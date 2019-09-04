Faciaya kıl payı

04.09.2019 16:20

Gaziantep'te 3 defa takla atan otomobildeki 5 kişi, kazadan yara almadan kurtuldu.



Kaza, Gaziantep-Nurdağı karayolunda öğleden sonra meydana geldi. İddiaya göre, 27 RK 495 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla attı. 3 takla atan otomobil şarampole devrildi. Otomobildeki 5 kişi kazadan yara almadan kurtulurken, kadın sürücü bir süre kazanın etkisinden çıkamadı. Sürücü, yakınları tarafından sakinleştirildi.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA