Facianın yaşandığı bölgeye kimse alınmıyor

06.02.2020 15:08 | Son Güncelleme: 06.02.2020 15:09

Van-Bahçesaray kara yolunda meydana gelen ve 41 kişinin hayatını kaybettiği çığ bölgesine kimse alınmıyor.



İlki Salı günü yaşanan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği, dün de devam eden arama çalışmaları sırasında yaşanan ikinci faciada toplam 41 kişinin öldüğü olay sonrası bölgeye kimse alınmıyor. AFAD ve jandarma ekiplerinin tek alındığı bölgede çalışmalar devam ederken, olası bir facianın önüne geçmek için bölgeye giden yol Aşağı Narlıca Mahallesi'nde trafiğe kapatıldı. - VAN

Kaynak: İHA