Facianın yaşandığı bölgede yol açma çalışmaları devam ediyor
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Bahçesaray, Van, Güncel

Facianın yaşandığı bölgede yol açma çalışmaları devam ediyor

Van-Bahçesaray kara yolunda meydana gelen ve 42 kişinin hayatını kaybettiği çığ faciasının ardından kapanan yolun açılması yönünde çalışmalar devam ediyor.

09.04.2020 11:36 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:36
Facianın yaşandığı bölgede yol açma çalışmaları devam ediyor

Van-Bahçesaray kara yolunda meydana gelen ve 42 kişinin hayatını kaybettiği çığ faciasının ardından kapanan yolun açılması yönünde çalışmalar devam ediyor.

Van-Bahçesaray kara yolunda 42 kişinin hayatını kaybettiği çığ faciasında bölge arama kurtarma ve güvenlik için gelen ekiplerin araçları çığ altına kaldı. Elverişsiz hava koşulları nedeni ile yol açma çalışmalarına yaklaşık 47 gün ara verildi. Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri, havaların ısınmasıyla birlikte yaklaşık 10 iş makinesiyle bölgede yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Yer yer 10 metreyi bulan kar yığınları ekiplerin çalışmalarını olumsuz yönde etkiliyor. Düşen çığlar ve karın çok sert olmasından dolayı yol açma çalışması yavaş yavaş ilerliyor. Bölgede halen çığ tehlikesi olduğundan dolayı yetkili kişilerin dışında geçişlere izin verilmiyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Karayolları 11. Van Bölge Müdürü Hasan Ali Arslan, Görentaş Şantiye Şefi Faruk Çeliker'den çalışmalar hakkında bilgi aldı. - VAN

Kaynak: İHA

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