Facianın olduğu bölge çığ riskine karşı boşaltıldı
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Facianın olduğu bölge çığ riskine karşı boşaltıldı

Van-Bahçesaray kara yolunda meydana gelen ve 33 kişinin hayatını kaybettiği çığ bölgesi olası bir faciaya karşı boşaltıldı.

05.02.2020 17:40 | Son Güncelleme: 05.02.2020 17:40
Facianın olduğu bölge çığ riskine karşı boşaltıldı

Van-Bahçesaray kara yolunda meydana gelen ve 33 kişinin hayatını kaybettiği çığ bölgesi olası bir faciaya karşı boşaltıldı.

Dün akşam saat 17.00 sıralarında üzerine çığ düşen minibüste bulunan 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 6 kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı. Minibüste olduğu değerlendirilen ve saatlerinden itibaren devam eden 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürdürülürken meydana gelen ikinci çığ faciasında 33 kişi hayatını kaybederken, bölgede arama kurtarma çalışmaları da aralıksız sürdürülüyor.

Bölgede zorlu hava koşulları altında arama kurtarma çalışmaları devam ederken, üçüncü bir çığ uyarısı daha yapıldı. Buna karşılık ekipler bölgeden yaklaşık 10 kilometre uzaklaştırılırken, çığ tehlikesinin bertaraf edilmesi bekleniliyor.

(İHA)

Kaynak: İHA
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