Facianın eşiğinden dönüldü: El frenini çekmeyi unuttukları araç trafiğe daldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Facianın eşiğinden dönüldü: El frenini çekmeyi unuttukları araç trafiğe daldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Facianın eşiğinden dönüldü: El frenini çekmeyi unuttukları araç trafiğe daldı

Başkentte sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil trafikte seyir halinde olan araçların arasına daldı.

Başkentte sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil trafikte seyir halinde olan araçların arasına daldı. Olası bir felaketin saniyelerle teğet geçtiği o anlar ise güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.

Olay, Altındağ ilçesindeki bir motosiklet firmasının otoparkında meydana geldi. Sürücüsünün el frenini çekmeden içerisinden indiği otomobil kısa bir süre sonra caddede seyir halinde olan araçların arasına daldı. Kontrolsüz bir şekilde yolda savrulmaya başlayan araç hiçbir yere çarpmadan geri geri giderek durabildi. Çok büyük bir facianın şans eseri kıl payıyla engellendiği o saniyeler motosiklet firmasına ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken olayda şans eseri can kaybı veya yaralanma meydana gelmedi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Fırtına nedeniyle devrilen ağaçtan kıl payı kurtuldu! Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

Fırtına nedeniyle devrilen ağaçtan kıl payı kurtuldu! Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

 Bunlar da balyozlu hırsız! Marketin camını, sigara çalmak için kırdılar

Bunlar da balyozlu hırsız! Marketin camını, sigara çalmak için kırdılar

 2 çocukları ağır yaralandı! Evlilik yıl dönümlerini kutlamaya giden çift, kazada öldü

2 çocukları ağır yaralandı! Evlilik yıl dönümlerini kutlamaya giden çift, kazada öldü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Mansur Yavaş Ertuğrul Gazi Meral Akşener Temel Karamollaoğlu
Magazin Müge Anlı Amelia Hamlin Demet Özdemir Farah Zeynep Abdullah
Spor Mesut Özil Halis Özkahya Alex Teixeira Nihat Özdemir Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Facianın eşiğinden dönüldü: El frenini çekmeyi unuttukları araç trafiğe daldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 01:43:15. #1.11#