Facianın eşiğinden dönüldü
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Facianın eşiğinden dönüldü

Facianın eşiğinden dönüldü
10.05.2020 14:47 | Son Güncelleme: 10.05.2020 14:47

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen olayda kazı yapan iş makinesinin doğal gaz borusunu patlatması nedeniyle korku dolu anlar yaşandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen olayda kazı yapan iş makinesinin doğal gaz borusunu patlatması nedeniyle korku dolu anlar yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, olay, Çorlu'da Şeyhsinan Mahallesi Kumyol Caddesi üzerinde meydana geldi. İş makinelerinin de yer aldığı altyapı çalışması sırasında caddeden geçen doğal gaz borusu patladı.

Çalışmayı yarıda bırakarak Çorlu Doğalgaz Dağıtım A.Ş. (ÇORDAŞ) ekiplerine haber veren işçiler alanı boşaltarak ekiplerin gelmesini bekledi.

Yangın ihtimaline karşı itfaiye ekiplerinin de sevk edildiği bölgede güvenlik önemleri de alındı. ÇORDAŞ görevlilerinin ana boruyu kapatarak gaz akışının kesmesinin ardından delinen borunun tespit edilerek onarılması çalışmalarına başlandı.

Olayla ilgili olarak başlatılan inceleme sürdürülüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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