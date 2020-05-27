Facianın eşiğinde dönüldü: 2 yaralı
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Facianın eşiğinde dönüldü: 2 yaralı

Bursa Ankara yolunda meydana gelen kazada yan yoldan çıkan hafif ticari araç ana yoldan gelen halk otobüsüne çarptı.

Facianın eşiğinde dönüldü: 2 yaralı
27.05.2020 22:35 | Son Güncelleme: 27.05.2020 22:38

Bursa Ankara yolunda meydana gelen kazada yan yoldan çıkan hafif ticari araç ana yoldan gelen halk otobüsüne çarptı. Facianın eşiğinde dönülen kazada hafif ticari araçta bulunan iki kadın yaralandı.

Kaza, Bursa Ankara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Avarlar Kavşağı'nda ana yolda yoluna devam eden Ferat Ö. idaresindeki 16 KED 05 özel halk otobüsüne, kozluca yolundan gelip ana yola çıkmak isteyen Leyla A. idaresindeki 16 AAF 624 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç kaldırıma çarparak ancak durabildi. Otobüs ise karşı şeride geçmeden son anda orta refüjde durabildi. Kaza sonucu hafif ticari araç sürücü ile Hayriye T. isimli iki kadın yaralandı. Yaralı kadınlar başka bir araçla özel bir hastaneye götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayı anlatan otobüs şoförü Ferat A. şunları söyledi:

"Ben normal yolumda devam ederken ana yola hızlı bir şekilde gelen hafif ticari araç bana çarptı. Kaza böyle meydana geldi. Allah'tan bana vurdu yoksa direk karşı şeride geçeceklerdi daha büyük bir facia olurdu. Otobüste yolcum yoktu bende kazayı yara almadan atlattım onlar yaralandı, hastane kaldırıldı. Kaza sonucu maddi hasar alan hafif ticari araç çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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