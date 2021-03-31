Faciadan bir kaç adım ile kurtuldular...Dördüncü kattan düşen cam önce yere düştü, ardından otomobile çarptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Faciadan bir kaç adım ile kurtuldular...Dördüncü kattan düşen cam önce yere düştü, ardından otomobile çarptı

İhlas Haber Ajansı / MURAT ŞENGİ - Haberler | 3. Sayfa

Faciadan bir kaç adım ile kurtuldular.

Faciadan bir kaç adım ile kurtuldular...Dördüncü kattan düşen cam önce yere düştü, ardından otomobile çarptı

Mersin'de dördüncü kattan düşen cam parçaları bir otomobile zarar verdi, bir vatandaş düşen cam parçalarından saniyelerle kurtuldu

MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde bir binanın 4'üncü katından düşen cam parçaları otomobile zarar verdi. Bir vatandaş düşen cam parçalarından saniyelerle kurtuldu.

Olay, ilçeye bağlı Pazarkaşı Mahallesinde meydana geldi. Bir binanın 4'üncü katında yapılan temizlik çalışması sırasında kopan cam, U.G.'ye ait 33 KCS 03 plakalı park halindeki otomobilin üzerine düştü. Bu sırada aracın yanından geçen bir kişinin cam parçalarından saniyelerle kurtulduğu anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Otomobilde maddi hasar oluştu.

Faciadan bir kaç adım ile kurtuldular...Dördüncü kattan düşen cam önce yere düştü, ardından otomobile çarptı
Faciadan bir kaç adım ile kurtuldular...Dördüncü kattan düşen cam önce yere düştü, ardından otomobile çarptı
Faciadan bir kaç adım ile kurtuldular...Dördüncü kattan düşen cam önce yere düştü, ardından otomobile çarptı
Faciadan bir kaç adım ile kurtuldular...Dördüncü kattan düşen cam önce yere düştü, ardından otomobile çarptı
Faciadan bir kaç adım ile kurtuldular...Dördüncü kattan düşen cam önce yere düştü, ardından otomobile çarptı
Faciadan bir kaç adım ile kurtuldular...Dördüncü kattan düşen cam önce yere düştü, ardından otomobile çarptı
Faciadan bir kaç adım ile kurtuldular...Dördüncü kattan düşen cam önce yere düştü, ardından otomobile çarptı
Faciadan bir kaç adım ile kurtuldular...Dördüncü kattan düşen cam önce yere düştü, ardından otomobile çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT ŞENGİ

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ali İhsan Su Devlet Bahçeli Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Türkan Şoray Aleyna Tilki Cemal Can Canseven
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Caner Erkin Şenol Güneş Mesut Bakkal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Letonya Milli Takım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Faciadan bir kaç adım ile kurtuldular...Dördüncü kattan düşen cam önce yere düştü, ardından otomobile çarptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 11:25:00. #1.14#
title