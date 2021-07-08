Faciadan saniyelerle dönüldü
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Faciadan saniyelerle dönüldü

Faciadan saniyelerle dönüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çorum'da bir otomobil ile cipin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralanırken, kazanın ardından alev alan cip tamamen yandı.

Çorum'da bir otomobil ile cipin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralanırken, kazanın ardından alev alan cip tamamen yandı. Otomobil içerisinde sıkışan sürücüyü kurtarmak içinse itfaiye ve sağlık ekipleri seferber oldu.

Kaza, Çorum-Samsun Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çorum'a seyir halinde olan Selim Y.'nin kullandığı 07 AFZ 033 plakalı otomobil Atçalı Köyü kavşağında aynı yöne giden Gültekin A.'nın kullandığı 19 ABU 496 plakalı cipe arkadan çarptı.

Çarpışmanın şiddeti ile cip istinat duvarına çarparken, otomobil ise yaklaşık 75 metre sürüklendikten sonra şarampole devrildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis sevk edildi. Kaza nedeni ile Samsun-Çorum Karayolu yaklaşık 1 saat trafiğe kapatıldı.

İSTİNAT DUVARINA ÇARPAN CİP YANDI

İstinat duvarına çarparak duran cip içerisindeki yaralılar Gültekin A. ve Pehlül K., diğer sürücülerin yardımı ile araç içerisinden çıkartıldı. Yaralıların araçtan çıkartılmasından saniyeler sonra meydana gelen patlama ile araç tamamen yanarak kül oldu.

OTOMOBİLDE SIKIŞAN SÜRÜCÜ İÇİN SEFERBER OLDULAR

Önünde seyreden araca arkadan çarpan otomobil ise 75 metre sürüklendikten sonra şarampole devrildi. Hurdaya dönen otomobil içerisinde sıkışan sürücü Selim Y., İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri ile sağlık ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Yaralılar 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Araç içerisinde sıkışan ve vücudunun bir çok yerinde kırıklar oluşan otomobil sürücüsü Selim Y., acil ameliyata alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(Tugay Göktürk/İHA)

Faciadan saniyelerle dönüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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