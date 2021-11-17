YOZGAT (İHA) - Faciadan kılpayı kurtuldular... Döner dükkanında ara kat çöktü

YOZGAT - Yozgat'ta 3 katlı ahşap binanın 1 kat zemini çöktü.

Yozgat'ta Sarraflar Caddesinde 3 katlı ahşap binanın 1 kat zemini zemin katta bulunan iş yerlerinin üzerine çöktü. Zemini çöken iş yerlerinde büyük hasar oluşurken, herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

Yaşanan olay sonrası Yozgat Belediyesi Zabıta Ekipleri iş yeri çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili tutanak tutulduktan sonra işletmeciler, işyerlerinde bulunan eşyalarını tahliye etti.

Binada duyduğu sesten şüphelenip yan komşusunun dışarı çıkmasını sağlayan döner salonu işletmecisi Fatih Yüce, "İş yerinde çalışırken duvardan sesler geldi. Dışarı çıktıktan sonra zemin kat bir anda çöktü. Allah'a çok şükür can kaybı yok. Burası tarihi eser bir bina, sanırım eski olduğundan kaynaklandı" dedi.

Aktar Mehmet Yaman ise "Duvarlardan sesler geliyordu dışarı çıktım, aradan 3 dakika geçti zemin çöktü. İçeride aktar, baharat malzemesi vardı hepsi gitti" şeklinde konuştu.