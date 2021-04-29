Faciadan Dönülmüş: Astronotlara Uzay Çöpü Çarpacaktı
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Faciadan Dönülmüş: Astronotlara Uzay Çöpü Çarpacaktı

Faciadan Dönülmüş: Astronotlara Uzay Çöpü Çarpacaktı
Space Mag Türkiye - Haberler | Teknoloji

SpaceX'in Crew-2 görevine giden NASA astronotları 23 Nisan'da çıktıkları yolculukta ilginç anlar yaşadıkları ortaya çıktı.

SpaceX'in Crew-2 görevine giden NASA astronotları 23 Nisan'da çıktıkları yolculukta ilginç anlar yaşadıkları ortaya çıktı.

Crew Dragon kapsülüne hiç beklenmedik bir uzay çöpü yaklaşmaya başladı.

Büyük şans, her ne kadar endişe yaratsa da oldukça yakınlarından geçip gitti.

Uzay çöpü ile karşılaşmaları - birleşim veya kavuşma konumu da diyoruz - 1.43'te gerçekleşti.

KEMERLERİNİ BAĞLADILAR

Uzun ve yorucu bir günün ardından uyumaya hazırlanan astronotlar bu beklenmedik misafirin çarpma tehlikesi olasılığına karşı aniden güvenlik tedbirleri aldılar ve çıkardıkları kıyafetleri tekrar giyerek koltuklarında kemerlerini bağlayıp kendilerini sağlama aldılar.

Tehlike geçtikten sonra astronotlar, Shane Kimbrough ve Megan McArthur özel kıyafetlerini çıkarıp tekrar normal rutinlerine geri döndüler ve Uluslararası Uzay İstasyonu'na Cumartesi günü sağ salim vardılar.

Kaynak: Space Mag Türkiye

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