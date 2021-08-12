Facia kıl payı atlatıldı, park halindeki otomobilin frenleri boşaldı
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Facia kıl payı atlatıldı, park halindeki otomobilin frenleri boşaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Facia kıl payı atlatıldı, park halindeki otomobilin frenleri boşaldı -Freni boşalan otomobilin peşinden koşan 2 küçük çocuk yaralandı Zonguldak'ta freni boşalan otomobil 20 metreden bahçeye uçtu.

Facia kıl payı atlatıldı, park halindeki otomobilin frenleri boşaldı

-Freni boşalan otomobilin peşinden koşan 2 küçük çocuk yaralandı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta freni boşalan otomobil 20 metreden bahçeye uçtu. Kazada aracın peşinden koşan 2 çocuk yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza akşam saatlerinde Çaydamar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre park halinde 67 EK 743 plakalı Murat 131 marka otomobil geri geri kayarak 20 metre mesafeden bahçeye uçtu. Otomobilin frenlerinin boşaldığı esnada 3 yaşındaki ve 14 yaşındaki 2 çocuk otomobilin peşinden koşarken düşerek yaralandı. Aile bireylerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan çocuklara ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Polis ekipleri çocukların araç dışında yaralandığını anlayınca olay yerinden ayrıldı. Öte yandan çocukların anne ve babası büyük panik yaşarken, bahçeye uçan otomobil çekici yardımıyla bahçeden çekildi.

Facia kıl payı atlatıldı, park halindeki otomobilin frenleri boşaldı
Facia kıl payı atlatıldı, park halindeki otomobilin frenleri boşaldı
Facia kıl payı atlatıldı, park halindeki otomobilin frenleri boşaldı
Facia kıl payı atlatıldı, park halindeki otomobilin frenleri boşaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emre Can Bayram

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