Facia 'Geliyorum' Demiş

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 7'si çocuk 9 kaçak göçmenin hayatına mal olan faciada, botun kapasitesinin üzerinde insan taşıdığı belirlendi.

Kuşadası açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan botun alabora olması sonucu 7'si çocuk 9 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı. Olayın ardından Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı araştırmada, facianın lastik bota kapasitesinin üzerinde binilmesinden kaynaklandığı ortaya çıktı. Cenazeleri morga kaldırılan göçmenlerin tamamının Irak uyruklu oldukları, bottaki sadece bir kişinin Suriyeli olduğu tespit edildi.

(İHA)