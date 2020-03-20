Facebook Yeni Tasarımı Bugün İtibarıyla Kullanılabilir Oldu Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından Facebook, bir süre önce yeni tasarım anlayışını sınırlı sayıdaki kullanıcı üzerind

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından Facebook, bir süre önce yeni tasarım anlayışını sınırlı sayıdaki kullanıcı üzerinde test etmeye başlamıştı. Bugün yapılan açıklama ile yeni Facebook tasarımı, neredeyse bütün kullanıcılara açıldı.

Yeni tasarım konusunda çalışmalar çok uzun süredir devam ediyordu. Facebook geçtiğimiz F8 konferansı sırasında daha hızlı ve kullanışlı bir tasarımın sözünü vermişti. Konferansın üzerinden neredeyse bir yıl geçmişken, yeni detaylar ancak kullanıma alınabildi.

Ocak ayında sınırlı sayıda kullanıcının deneyimlemesine izin verilen yeni Facebook tasarımı, bugün itibarıyla kullanıcıların çok büyük bölümünün hizmetine sunuldu. İnternet sitesini ziyaret edenler, sayfanın en üstünde yer alan "yeni tasarıma geç" seçeneğini tıklamaları durumunda, yenilikleri görebilecekler.

Eğer böyle bir uyarı görülmüyorsa, yeni tasarım içerisine alınan grupta olmadığınız anlamına geliyor. Şimdilik eski görünüme geri dönme şansınız bulunuyor; ancak bu yılın sonlarına doğru Facebook yeni tasarımı zorunlu kılmayı düşünüyor.

Diğer değişiklikler arasında Facebook Watch, Marketplace, Google Grupları ve Oyun için merkezi sekmeler bulunmaktadır. Kullanıcılar yeniden tasarlanan arayüzün tüm yönlerinden hoşlanmasa bile, karanlık mod büyük olasılıkla popüler olacaktır. Karanlık mod Messenger, Instagram ve WhatsApp dahil olmak üzere Facebook'un sahip olduğu bir dizi uygulamada zaten mevcuttu.