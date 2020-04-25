Facebook, yeni grup görüntülü sohbet özelliğini hayata geçirdi Messenger Rooms, insanların paylaşılabilir görüntülü sohbet linkleri aracılığıyla arkadaşlarıyla, aileleriyle ya da kendileriyle aynı ilgi alanlarına sahip kişilerle online etkinlikler üzerinden bir araya gelmelerini sağlayacak.

Messenger Rooms, insanların paylaşılabilir görüntülü sohbet linkleri aracılığıyla arkadaşlarıyla, aileleriyle ya da kendileriyle aynı ilgi alanlarına sahip kişilerle online etkinlikler üzerinden bir araya gelmelerini sağlayacak. Kaynak: Dunya.com