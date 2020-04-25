Facebook, yeni grup görüntülü sohbet özelliğini hayata geçirdi
Messenger Rooms, insanların paylaşılabilir görüntülü sohbet linkleri aracılığıyla arkadaşlarıyla, aileleriyle ya da kendileriyle aynı ilgi alanlarına sahip kişilerle online etkinlikler üzerinden bir araya gelmelerini sağlayacak.
25.04.2020 15:01 | Son Güncelleme: 25.04.2020 15:01
Messenger Rooms, insanların paylaşılabilir görüntülü sohbet linkleri aracılığıyla arkadaşlarıyla, aileleriyle ya da kendileriyle aynı ilgi alanlarına sahip kişilerle online etkinlikler üzerinden bir araya gelmelerini sağlayacak.
Kaynak: Dunya.com