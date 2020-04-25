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Koronavirüs, Facebook, Ekonomi, Haber

Facebook, yeni grup görüntülü sohbet özelliğini hayata geçirdi

Facebook, yeni grup görüntülü sohbet özelliği Messenger Rooms'u hayata geçirdi.

25.04.2020 12:08 | Son Güncelleme: 25.04.2020 12:08
Facebook, yeni grup görüntülü sohbet özelliğini hayata geçirdi

Facebook, yeni grup görüntülü sohbet özelliği Messenger Rooms'u hayata geçirdi.

Facebook'tan yapılan açıklamaya göre, koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünya genelinde etkisini devam ettirmesiyle birlikte insanların platformları üzerinden bağlantı kurmalarını kolaylaştırmak isteyen Facebook, yeni grup görüntülü sohbet özelliği Messenger Rooms'u kullanıma sundu.

Messenger Rooms, insanların paylaşılabilir görüntülü sohbet linkleri aracılığıyla arkadaşlarıyla, aileleriyle ya da kendileriyle aynı ilgi alanlarına sahip kişilerle online etkinlikler üzerinden bir araya gelmelerini ve Messenger ya da Facebook üzerinden odalar oluşturarak istedikleri kişileri katılmaları için davet etmelerini sağlayacak.

Bu konuşmalara davet edilen kişilerin bir Facebook hesabı ya da Messenger uygulamasına sahip olmaları gerekmeyecek.

Toplamda 50 kişiye kadar katılıma izin veren Messenger Rooms sohbetlerinde zaman sınırlaması da olmayacak ve sohbet linklerini oluşturan kişiler bu linkleri haber kaynaklarında, üye oldukları gruplarda ve etkinlik sayfalarında paylaşabilecek.

Sohbet linkini oluşturan kişiler kimlerin bu sohbetlere katılabileceğini belirleyebilecek ve sohbete daha fazla kişinin katılmasını istemedikleri takdirde katılımı kapatabilecek.

Davet edilen kişiler hiçbir uygulama indirmeden telefondan veya bilgisayar üzerinden sohbete katılabilecek ve Messenger uygulaması olanlar, arka planlar ve farklı efektler başta olmak üzere birçok AR filtresine erişebilecek.

"Sesli ve görüntülü aramalar 2 kat artış gösterdi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş, insanların pandemi sırasında bağlantıda kalmak için teknolojiyi belki de daha önce hiç olmadığı kadar çok kullandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Koronavirüs salgınından en çok etkilenen bölgelerde, Messenger ve WhatsApp üzerinden yapılan sesli ve görüntülü aramaların geçtiğimiz sene bu zamanlara göre 2 kat artış gösterdiğini gördük. Toplulukların ve bu topluluklarla bağlantıda kalmanın öneminin de bir kez daha farkına vardığımız bu zor zamanlar, bizi de platformlarımızda ne gibi yenilikler yapabileceğimizi düşünmeye itti. Umuyoruz ki, fiziksel olarak bir araya gelemediğimiz bugünlerde insanlar Messenger Rooms üzerinden aileleri, arkadaşları ve toplulukları ile iletişimde kalmaya ve eğlenmeye devam edebilir ve AR filtreleri, oyunlar ve ekran paylaşma gibi özellikler sayesinde keyifli vakit geçirebilirler."

Facebook, gelecek günlerde insanların Instagram, WhatsApp ve Portal üzerinden de Messenger Rooms sohbetleri oluşturabilmeleri ve bu sohbetlere katılabilmeleri için de yeni özellikler sunacak.

Kaynak: AA

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