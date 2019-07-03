Facebook, Yalan Yanlış Bilgiler Veren Sağlık İçeriklerini Yasaklayacak

Sosyal medya üzerinden arkadaşlarımızla etkileşim içinde bulunup hızlı şekilde iletişim kurabiliyoruz. Sosyal medya platformları bu konuda fazlasıyla işe yarıyor olsa da ciddi dezavantajları da bulunuyor.

Facebook, Instagram ve Twitter gibi platformlar aracılığıyla gündemi takip ederken, bir yandan da yalan haberlerle karşılaşabiliyosunuz. Bu yalan haberler ya da bilgilerin pek çoğu hayatınızı etkilemeyecek öneme sahip olsa da bazıları hayatınızı kaybetmenize dahi neden olabilir.

Özellikle insanları yanlış yönlendiren 'sağlık' önerileri, insanları ölüme götürebilecek olan haberler arasında bulunuyor. Stresten kansere kadar birçok alanda 'mucize tedavi' olduğunu iddia eden haberler ve bilgiler, en iyi ihtimalle hiçbir etki etmezken; en kötü ihtimalle de kişinin yaşamına son verebiliyor.

Facebook, salı günü paylaştığı bir blog gönderisinde Facebook'un her yerine yayılmış olan sağlık içeriklerinden bahsetti.

Facebook'un Ürün Müdürü Travis Yeh, gönderide şu sözleri sarf etti:

"İnsanlar Facebook üzerinden beslenme, fitness ve sağlık sorunları üzerine tartışıyor. İnsanların doğru bilgiye ulaşabilmesi için sitemizde yer alan ve yanlış bilgiler veren sağlık içeriklerini kısıtlamamız gerekiyor."

Son zamanlardaki aşı karşıtı paylaşımların ardından ciddi bir felaket ortaya çıkmıştı. Facebook, bu tarz paylaşımların önüne geçerek sitesindeki yanlış bilgileri ortadan kaldıracak.