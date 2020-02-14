Facebook yalan haberle mücadele için Reuters haber ajansı ile çalışma kararı aldı

14.02.2020 18:17 | Son Güncelleme: 14.02.2020 18:17

Dünyanın en büyük sosyal medya platformu Facebook, yalan haberlerle mücadele etmek için Reuters haber ajansı ile işbirliği yapacağını açıkladı.



İki şirket arasından yapılan anlaşma kapsamında Reuters, Facebook ve Instagram'daki yazılı ve görsel gönderileri inceleyip doğruluğunun teyit edecek. Özellikle yaklaşan ABD seçimleri için Facebook'un böyle bir anlaşma yaptığı düşünülüyor. Euronews.com'da Görüntüle