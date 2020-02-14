Facebook yalan haberle mücadele için Reuters haber ajansı ile çalışma kararı aldı
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Facebook yalan haberle mücadele için Reuters haber ajansı ile çalışma kararı aldı

Dünyanın en büyük sosyal medya platformu Facebook, yalan haberlerle mücadele etmek için Reuters haber ajansı ile işbirliği yapacağını açıkladı

14.02.2020 18:17 | Son Güncelleme: 14.02.2020 18:17
Facebook yalan haberle mücadele için Reuters haber ajansı ile çalışma kararı aldı

Dünyanın en büyük sosyal medya platformu , yalan haberlerle mücadele etmek için ajansı ile işbirliği yapacağını açıkladı.


İki şirket arasından yapılan anlaşma kapsamında Reuters, Facebook ve 'daki yazılı ve görsel gönderileri inceleyip doğruluğunun teyit edecek. Özellikle yaklaşan ABD seçimleri için Facebook'un böyle bir anlaşma yaptığı düşünülüyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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