Facebook, Yahudi soykırımını inkar eden gönderileri yasaklıyor
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Facebook, Yahudi soykırımını inkar eden gönderileri yasaklıyor

12.10.2020 18:22 | Son Güncelleme: 12.10.2020 18:27
Facebook, Yahudi soykırımını inkar eden gönderileri yasaklıyor

Facebook, 'nefret söylemi' poliçesini güncelliyor.

Facebook, 'nefret söylemi' poliçesini güncelliyor. Sosyal medya ağının Holokost'u (Yahudi soykırımı) inkar eden ya da yalanlayan gönderileri yasaklayacağı bildirildi.

Facebook'tan bugün yapılan açıklamada, Holokost'u reddeden veya yalanlayan herhangi bir içeriği yasaklamak için nefret söylemi politikasını güncellediğini duyurdu. Öte yandan Facebook'un, soykırımı inkar eden anahtar kelimelerle arama yapan kullanıcıları, doğru bilgilere yönlendireceği ifade edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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