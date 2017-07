Facebook Wi-Fi Bul – Find Wi-Fi Özelliği Şimdi Herkes İçin Kullanılabilir

Facebook Kablosuz Bağlantı Bulma Aracı Herkes için Kullanılabilir Oldu.





Facebook Wi-Fi Bul Aracı size internet bağlantısını bulma konusunda yardımcı olacak özellik ilk olarak iOS kullanıcıları ve belli yerlerde kullanıma açılmıştı. Çevrenizdeki genel Wi-Fi şebekelerini bulmayı kolaylaştıran bu yeni özelliği artık tüm mobil kullanıcıların kullanımına sundu.



Şimdi Facebook, bu özelliği herkese mobil uygulamalarıyla birlikte sunuyor.



FaceBook Wi-Fi Bul Özelliği Nasıl Kullanılır?



More tab'ı altında yer alan Find Wi-Fi özelliğini seçtiğinizde bulunduğunuz yerin yakınındaki genel Wi-Fi lokasyonlarını harita üzerinde görebilirsiniz. Bu hizmeti sunan işletmeler hakkında da kısa bilgileri edinebilirsiniz.



Uluslararası seyahat ediyorsanız ve hücresel veri – data paketinizde sıkıntılar yaşıyorsanız bu özellik sizin için hayat kurtarıcı olabilir. Malum çevrenizde büyük ihtimalle genel Wi-Fi muhakkak vardır, ancak tutarlı bir sinyal elde etmek, ağın nereden geldiğini bilmiyorsanız bu sizin için sıkıntı olabilir.





Aynı şekilde, sınırlı bir veri planındaysanız ve ücretin sınırını aşmamak veya ek ücret ödemekten kaçınmak için mümkün olduğunca Wi-Fi kullanmayı düşünmüyorsanız kullanışlı olabilir.



Burada şunu da hatırlatmak lazım ;



Bu araç yalnızca işletmelerin bilgilerini Facebook'ta paylaşmayı seçtiği Kablosuz ağları listeler. Dolayısıyla, olası her bağlantıyı bu araçla bulamayacağınızı unutmayın!



Ancak, yabancı bir ülkede çaresizce Wi-Fi ararken kaybolursan, en azından iyi bir başlangıç ??noktasıdır.



