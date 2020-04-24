Facebook, WhatsApp'a Reklam Koymayı Planlıyor
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Facebook, WhatsApp'a Reklam Koymayı Planlıyor

Milyonlarca kullanıcıya sahip olan Facebook, bünyesinde bulunan WhatsApp'a hala reklam eklemeyi planlıyor. WhatsApp reklam göstermeye mi başlayacak? Konu hakkındaki detayları sizler için derledik.

24.04.2020 12:27 | Son Güncelleme: 24.04.2020 12:27
Facebook, WhatsApp'a Reklam Koymayı Planlıyor

Milyonlarca kullanıcıya sahip olan Facebook, bünyesinde bulunan WhatsApp'a hala reklam eklemeyi planlıyor. WhatsApp reklam göstermeye mi başlayacak? Konu hakkındaki detayları sizler için derledik.

WhatsApp'a Reklam Gelecek Mi?

Facebook'un geçtiğimiz aylarda WhatsApp'ta reklam gösterme projesini iptal ettiği açıklanmıştı. Ancak şirket sözcüsü tarafından yeni yapılan açıklamada reklamların WhatsApp için uzun vadeli bir fırsat olarak kaldığı bilgisi paylaşıldı.

Yapılan açıklamaya göre, WhatsApp'a reklamlar yakın zamanda gelmeyecek.

Geçtiğimiz yıllarda WhatsApp, Instagram ve Facebook Messenger'daki mesajların tek bir platform altında toplanacağı iddiaları ortaya atılmıştı. Paylaşılan bilgilere göre, Facebook'un mesajlaşma altyapısını tek bir yerde toplaması yıllar alacak.

Sizler WhatsApp'a reklam gelir ise farklı bir mesajlaşma uygulamasına geçiş yapmayı düşünüyor musunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Tamindir

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