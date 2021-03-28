Facebook, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun hesabını Kovid-19 hakkında yanlış bilgi yaydığı gerekçesiyle dondurdu
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Facebook, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun hesabını Kovid-19 hakkında yanlış bilgi yaydığı gerekçesiyle dondurdu

Anadolu Ajansı / Betül Yürük - Haberler | Güncel
Facebook, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun hesabını Kovid-19 hakkında yanlış bilgi yaydığı gerekçesiyle dondurdu

NEW Facebook, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun hesabını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hakkında yanlış bilgi yaydığı gerekçesiyle dondurdu.

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NEW Facebook, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun hesabını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hakkında yanlış bilgi yaydığı gerekçesiyle dondurdu.

Sosyal medya platformuna göre, Maduro, Kovid-19'a karşı iyi geldiğini iddia ettiği Carvativir adlı bir ilacın kullanımını teşvik ederek Facebook'un politikalarını ihlal etti.

Maduro'nun söz konusu ilacı teşvik ettiği videosunu platformundan kaldıran Facebook, Venezuela Devlet Başkanı'nın hesabını da 30 günlüğüne dondurdu.

Maduro, Facebook'un kaldırdığı videoda kekikten yapılan Carvativir ilacından "mucize" diye bahsetmiş ve koronavirüsü önlemede ve tedavide kullanılabileceğini iddia etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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