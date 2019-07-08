Facebook ve Twitter, Beyaz Saray'ın Sosyal Medya Zirvesine Çağrılmadı

Perşembe günü Beyaz Saray'da yapılacak olan sosyal medya zirvesi, ABD tarafından daha muhafazakâr değerlendirilen medya isimlerine ev sahipliği yapacak. Zirveye PragerU ve Turnin Point USA'den Charlie Kirk davetiye alırken sosyal medya şirketleri de dahil olmak üzere bazı önemli isimler bu zirve için davet edilmedi.

Donald Trump'ın başkanlık koltuğunda oturduğu Beyaz Saray, bu hafta "Günümüz çevrim içi ortamındaki fırsatlar ve güçlükler üzerine güçlü bir tartışma" konusuna ev sahipliği yapacak. Ancak CNN'de yer alan bir habere göre, ne Facebook ne de Twitter "dijital liderler" olarak değerlendirilmedi ve bu zirveye çağırılmadı.

Beyaz Saray, henüz davete katılacakların listesini yayınlamadı ancak bu siteler zaten ABD'deki muhafazakârlar tarafından namlunun ucuna yerleştirilmişti. Hatta ABD Başkanı Donald Trump verdiği bir röportajda "Yaptıkları her neyse yanlış ve muhtemelen yasa dışı" demişti.

Son yıllarda ABD'li muhafazakârlar Facebook, Twitter ve Google gibi teknoloji şirketlerini "gizli engelleme" ve buna benzer diğer davranışlarla suçluyor.

Politikacıların ve hükümetlerin kendi siyasetlerine göre sosyal medya şirketlerini tehdit etmeleri hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizce hükümetler hâlâ yüzlerce milyon dolar değerindeki bu şirketleri etkileri altına alabilecek kadar güçlü mü?