Facebook ve Qualcomm Şehirlere Süper Hızlı WiFi Getiriyor



Facebook yüksek hızlı kablosuz internet üzerinde çalışmak için Qualcomm ile birlikte çalışıyor. Facebook ve Qualcomm Şehirlere Süper Hızlı WiFi Getiriyor!

Facebook interneti kendisi inşa etmek zorunda bile kalsa dünyanın her yerinde olmak istiyor. Bu amaçla bir milimetre dalga boyu teknolojisi olan Terragraph'yi ortaya çıkardı. Kentsel alanlardaki binalarda interneti daha da hızlandıracak 60 GHz Kablosuz İnternet Sistemi.

Söz konusu yeni teknolojiyi kullanmak adına somut adımlar atılmaya başlandı. Qualcomm, Terragraph teknolojisini gelecek nesil yonga setlerine koyacak ve üreticilerin 60GHz yayın ekipmanı üretmesini sağlayacak.

Şirketler, 2019 yılının ortalarında teknolojinin denemelerini başlatmayı planlıyorlar.

Facebook ve Qualcomm'un yeni teknolojisi, 60 GHz frekansını kullanan ve 300-500 metrelik mesafelerde 20-40 Gbps'ye kadar iletim hızları sunan 802.11ay WLAN standardının temelini oluşturuyor. Bununla birlikte, Qualcomm ve Facebook, kitlesel anten dizileri, kanal bağlaması, zaman senkronize edilmiş düğümler ve TDMA protokolleri gibi geliştirmelerde yaptı.

Facebook, sinyallerin kentsel engelleri aşmasına, daha fazla kullanıcıya hizmet etmesine ve altyapı masraflarının azaltmasına yardımcı olacağını söyledi.

Facebook aynı zamanda daha az yoğun kırsal bölgelerde daha uzun mesafelerde yayın yapabilen Spectrum (ARIES) Verimliliği için Anten Radyo Entegrasyonu geliştirdi.

https://www.teknotalk.com/facebook-ve-qualcomm-sehirlere-super-hizli-wifi-getiriyor-63836/