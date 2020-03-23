Facebook ve Instagram Video Çözünürlüğüne Sınır Getiriyor!
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Koronavirüs, Instagram, Facebook, Teknoloji

Facebook ve Instagram Video Çözünürlüğüne Sınır Getiriyor!

Covid-19 nedeni ile eve kapanan milyonlar streslerini atabilmek için internete yönelirken ağ trafiğindeki bu ani artış beraberinde önemli sorunları getirebilir.

23.03.2020 16:34 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:34
Facebook ve Instagram Video Çözünürlüğüne Sınır Getiriyor!

Covid-19 nedeni ile eve kapanan milyonlar streslerini atabilmek için internete yönelirken ağ trafiğindeki bu ani artış beraberinde önemli sorunları getirebilir. Facebook, aldığı karar ile birlikte alt platformlar da dahil olmak üzere video çözünürlükleri için adım attı.

Video Çözünürlükleri Düşüyor!

Son zamanlarda Netflix ve YouTube tarafından alınan kararla birlikte özellikle Avrupa bölgesinde video çözünürlükleri kısıtlanmış ve olası sorunların önüne geçebilmek için adım atılmıştı. Şimdi, bu platformların arasına Facebook ve Instagram da dahil oldu.

Facebook, yaptığı açıklamada Instagram da dahil olmak üzere sitelerinde akış kalitesini düşüreceğini vurguladı.

Yapılan açıklamalar doğrultusunda Apple, Disney ve Amazon da video çözünürlüklerini düşürerek veri akışını kısıtlayacak şirketler arasında bulunuyor.

Söz konusu adımı atan şirketlerin ilerleyen dönemlerde daha da genişlemesi bekleniyor.

Peki siz bu adım hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz evde kaldığınız sürede nasıl vakit geçiriyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir

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