Facebook ve Instagram Siyasi Reklamların Kapatılmasına İzin Verecek!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Facebook ve Instagram Siyasi Reklamların Kapatılmasına İzin Verecek!

ABD Başkanlık seçimlerinin iyice yaklaştığı şu son günlerde, Facebook ve Instagram siyasi reklamların kapatılabilmesine olanak sağlayacak.

Facebook ve Instagram Siyasi Reklamların Kapatılmasına İzin Verecek!
17.06.2020 22:50 | Son Güncelleme: 17.06.2020 22:53

ABD Başkanlık seçimlerinin iyice yaklaştığı şu son günlerde, Facebook ve Instagram siyasi reklamların kapatılabilmesine olanak sağlayacak. ABD Başkanı Donald Trump ve Twitter arasında yükselen gerilimin bu kararda çok büyük bir etkiye sahip olduğu düşünülüyor. Peki Facebook şirketinin CEO'su Mark Zuckerberg'i böyle bir karar almaya iten neydi? İşte tüm detaylar.

ABD başkanlık seçimleri her ne kadar Türkiye'ninki kadar hararetli geçmese bile, şimdilerde biraz ateşlendi. Demokrat Parti Başkan Adayı Joe Biden ve onun karşısında yer alacak Cumhuriyetçi Parti lideri Donald Trump sert bir yarışa giriyor. Onların bu yarışından önce sosyal medya platformları çoktan birbirine düştü bile. Hatırlayacağınız üzere Twitter ve Facebook tartışması başlamış hemen ardından Snapchat platformu da olaya dahil olmuştu. Facebook siyasi reklamların engellemesini istemiyordu.

Facebook ve Instagram siyasi reklamlar konusunda geri adım attı

Donald Trump tarafından atılan bir tweet, doğrusunu öğren yönlendirmesi ile paylaşılmıştı. Bu durum Donald Trump tarafından hiç hoş karşılanmadı ve Twitter ile kavgaya tutuştu. Bunun üzerine Facebook siyasi paylaşımların engellenmemesi gerektiğini savundu.

Bu tür gelişmeler yaşanırken; Facebook şirketinin insanları daha fazla seçime yönlendirmesi ve özellikle de Donald Trump'ın çok savunduğu posta yoluyla oy kullanmaya teşvik etmesi büyük tepki topladı. Herkes Facebook platformunun adeta Donald Trump'ın sağ kolu gibi davrandığını düşünüyordu. Şirket yaptığı açıklamalarda "siyasetçilerin sözlerini doğruluk bakımından değerlendirebilecek merciler değiliz" gibi ifadeler kullanıyordu.

Ortaya çıkan bu gelişmelerin üzerine Facebook şirketi önemli bir karar aldı. Herkesin kendisine karşı birleştiğini gören Facebook ve Instagram 2020 yılı seçimleri için siyasi reklam gösterimini kullanıcılara bıraktı. Yani herhangi bir kullanıcı siyasi reklam görmek istemiyorsa, bu seçeneği kullanabilecek. Sizce Facebook gerçekten de ABD başkanlık seçimlerine müdahale ediyor mu? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Manşet

Haberler

Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti Haber
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı Haber
Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor Haber
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
İstanbul'un en büyük akaryakıt çetesini 'evsiz' kılığındaki polis çökertti Haber
İstanbul'un en büyük akaryakıt çetesini "evsiz" kılığındaki polis çökertti
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu Haber
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi Haber
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi
Görev yeri değişen valiyi vatandaşlar, gözyaşlarıyla uğurladı
Görev yeri değişen valiyi vatandaşlar, gözyaşlarıyla uğurladı
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi
Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı
Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı
120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı
120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı
Esra Erol'da tüyler ürperten olay! Eşi 'Üç harfliler bizim ayrılmamızı istiyor' deyip çocuklarla kaçtı
Esra Erol'da tüyler ürperten olay! Eşi "Üç harfliler bizim ayrılmamızı istiyor" deyip çocuklarla kaçtı
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek
Karabük'te ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 61'e yükseldi
Karabük'te ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 61'e yükseldi
Aston Villa-Sheffield United maçında atılan gol, teknoloji devreye girmeyince fark edilmedi
Aston Villa-Sheffield United maçında atılan gol, teknoloji devreye girmeyince fark edilmedi
Zinedine Zidane, Real Madrid'in başında 200. kez yer aldı
Zinedine Zidane, Real Madrid'in başında 200. kez yer aldı
İki komşunun kavgası kanlı bitti! Biri bacağından diğeri ise göğsünden vuruldu
İki komşunun kavgası kanlı bitti! Biri bacağından diğeri ise göğsünden vuruldu
Bakan Koca, sevinç görüntülerine isyan etti: Bazen dozu kaçıyor
Bakan Koca, sevinç görüntülerine isyan etti: Bazen dozu kaçıyor
AK Parti'nin yeni hedefi Z kuşağındaki 7 milyon yeni seçmen
AK Parti'nin yeni hedefi Z kuşağındaki 7 milyon yeni seçmen
ABD, Suriye'de Esed rejimine yaptırım uygulayacak
ABD, Suriye'de Esed rejimine yaptırım uygulayacak
Vaka sayısındaki artıştan endişe eden uzmanlar, 81 ilin tamamında maskesiz sokağa çıkma yasağı tavsiyesinde bulundu
Vaka sayısındaki artıştan endişe eden uzmanlar, 81 ilin tamamında maskesiz sokağa çıkma yasağı tavsiyesinde...
TBMM'de basın koridorundaki garsonda koronavirüs tespit edildi
TBMM'de basın koridorundaki garsonda koronavirüs tespit edildi
Yayla yollarını açmaya çalışan ekipler, 2 metrelik karla mücadele ediyor
Yayla yollarını açmaya çalışan ekipler, 2 metrelik karla mücadele ediyor
Ardahan'da etkili olan dolu yağışı, her yeri beyaza bürüdü
Ardahan'da etkili olan dolu yağışı, her yeri beyaza bürüdü
Hector Bellerin'den alkış toplayan kampanya: Her galibiyete 3 bin ağaç
Hector Bellerin'den alkış toplayan kampanya: Her galibiyete 3 bin ağaç
Kuzey Kore'den Güney Kore'ye gerilimi tırmandıracak hakaretler
Kuzey Kore'den Güney Kore'ye gerilimi tırmandıracak hakaretler
Kuzey Kore, Kore-İrtibat Bürosu'nun imha görüntülerini yayınladı
Kuzey Kore, Kore-İrtibat Bürosu'nun imha görüntülerini yayınladı
Hasata hazırladığı ballarına ayının saldırdığı üreticinin tek tesellisi var
Hasata hazırladığı ballarına ayının saldırdığı üreticinin tek tesellisi var
ABD Başkanı Trump'ın şirketleri kredi ötelemesi için bankaya başvurdu
ABD Başkanı Trump'ın şirketleri kredi ötelemesi için bankaya başvurdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Leyla Güven Donald Trump Berat Albayrak Abdülhamit Gül
Magazin Demet Akalın Aleyna Tilki Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Caner Erkin Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Karar Ankara Antalya Trabzonspor
Şu an buradasınız: Facebook ve Instagram Siyasi Reklamların Kapatılmasına İzin Verecek! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.6.2020 22:53:42. #1.14#
title