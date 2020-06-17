Facebook ve Instagram Siyasi Reklamların Kapatılmasına İzin Verecek! ABD Başkanlık seçimlerinin iyice yaklaştığı şu son günlerde, Facebook ve Instagram siyasi reklamların kapatılabilmesine olanak sağlayacak.

ABD Başkanlık seçimlerinin iyice yaklaştığı şu son günlerde, Facebook ve Instagram siyasi reklamların kapatılabilmesine olanak sağlayacak. ABD Başkanı Donald Trump ve Twitter arasında yükselen gerilimin bu kararda çok büyük bir etkiye sahip olduğu düşünülüyor. Peki Facebook şirketinin CEO'su Mark Zuckerberg'i böyle bir karar almaya iten neydi? İşte tüm detaylar.

ABD başkanlık seçimleri her ne kadar Türkiye'ninki kadar hararetli geçmese bile, şimdilerde biraz ateşlendi. Demokrat Parti Başkan Adayı Joe Biden ve onun karşısında yer alacak Cumhuriyetçi Parti lideri Donald Trump sert bir yarışa giriyor. Onların bu yarışından önce sosyal medya platformları çoktan birbirine düştü bile. Hatırlayacağınız üzere Twitter ve Facebook tartışması başlamış hemen ardından Snapchat platformu da olaya dahil olmuştu. Facebook siyasi reklamların engellemesini istemiyordu.

Facebook ve Instagram siyasi reklamlar konusunda geri adım attı

Donald Trump tarafından atılan bir tweet, doğrusunu öğren yönlendirmesi ile paylaşılmıştı. Bu durum Donald Trump tarafından hiç hoş karşılanmadı ve Twitter ile kavgaya tutuştu. Bunun üzerine Facebook siyasi paylaşımların engellenmemesi gerektiğini savundu.

Bu tür gelişmeler yaşanırken; Facebook şirketinin insanları daha fazla seçime yönlendirmesi ve özellikle de Donald Trump'ın çok savunduğu posta yoluyla oy kullanmaya teşvik etmesi büyük tepki topladı. Herkes Facebook platformunun adeta Donald Trump'ın sağ kolu gibi davrandığını düşünüyordu. Şirket yaptığı açıklamalarda "siyasetçilerin sözlerini doğruluk bakımından değerlendirebilecek merciler değiliz" gibi ifadeler kullanıyordu.

Ortaya çıkan bu gelişmelerin üzerine Facebook şirketi önemli bir karar aldı. Herkesin kendisine karşı birleştiğini gören Facebook ve Instagram 2020 yılı seçimleri için siyasi reklam gösterimini kullanıcılara bıraktı. Yani herhangi bir kullanıcı siyasi reklam görmek istemiyorsa, bu seçeneği kullanabilecek. Sizce Facebook gerçekten de ABD başkanlık seçimlerine müdahale ediyor mu? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.