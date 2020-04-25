Facebook ve Instagram Popüler Hesapların Konumunu Gösterecek Dünyanın en çok kullanılan uygulamaları olan Facebook ve Instagram yeni özelliklerle geliyor.

Dünyanın en çok kullanılan uygulamaları olan Facebook ve Instagram yeni özelliklerle geliyor. Facebook tarafından yapılan açıklamalara göre artık konum erişimi çok daha kolay olacak.

Facebook ve Instagram platformları içerisinde çok ciddi oranda takipçiye sahip olan insanlar bulunuyor. Ana şirket olan Facebook yüksek takipçiye sahip olan kişiler ile ilgili önemli bir çalışma yaptı. Şirket bu kişilerin daha şeffaf olması için bazı önlemler alındığını söyledi.

Facebook ve Instagram popüler hesapların doğruluğunu ölçecek

Gelen sızıntılara göre Facebook şirketi hem Instagram hem de Facebook platformunda popüler hesapların açık konumunu gösterecek. Böylece onların gerçekten de bahsettikleri bölgede olup olmadıkları görülmüş olacak. Son zamanlarda bazı kişilerin Instagram ve Facebook üzerinden yalan paylaşımlar yapması şirketi buna itti.

Bu özellikle ilgili en çok merak edilen konu ise konum bilgilerinin ne kadar verileceği oldu. Bazıları konum verilerinin çok açık bir şekilde kullanıcılarla paylaşılmasını isterken, bazıları da sadece iller veya ilçeler ile sınırlı kalmasını istedi. Facebook Ürün Yöneticisi Anita Joseph ve Instagram Ürün Müdürü Georgina Sheedy-Collier, "Bu değişiklikler Facebook ve Instagram'da seçimleri koruma ve şeffaflığı artırma konusundaki geniş çabalarımızın bir parçasıdır" ifadelerine yer verdi.

Şimdilik bu uygulama sadece ABD içerisinde aktif olacak. İlerleyen zamanlarda proje ile ilgili verim alınırsa başka ülkelerde veya bölgelerde de kullanımı sağlanacak. Sizce bu durum kişisel veriler ile ilgili problem yaratır mı? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.