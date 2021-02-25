Facebook ve Instagram, Myanmar ordusuna ait hesapları kaldırdı
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Facebook ve Instagram, Myanmar ordusuna ait hesapları kaldırdı

25.02.2021 09:07 | Son Güncelleme: 25.02.2021 09:10
Facebook ve Instagram, Myanmar ordusuna ait hesapları kaldırdı

KUALA Sosyal medya platformları Facebook ve Instagram, askeri darbeyle Myanmar yönetimine el koyan ordunun bu platformlardaki bütün hesaplarını yasakladı.

KUALA Sosyal medya platformları Facebook ve Instagram, askeri darbeyle Myanmar yönetimine el koyan ordunun bu platformlardaki bütün hesaplarını yasakladı.

Facebook'tan yapılan açıklamada, daha önce bu platformda Myanmar ordusuna ait hesaplara uygulanan yasakların kapsamının genişletilerek, şirket iştiraklerinden Instagram'da da uygulamaya konulduğu bildirildi.

Açıklamada ayrıca askeri yönetimle ilişkili ticari sayfaların reklamlarının yasaklandığı kaydedildi.

Facebook, 21 Şubat'ta Myanmar ordusuna ait resmi enformasyon sayfası "Tatmadaw Doğru Haber Bilgilendirme Ekibi"ni platformdan silmişti.

Bundan önce de cuntaya ait hesaplardan yapılan paylaşımların Facebook'ta kitlelere yayılmasını önleyici tedbirler alınmıştı.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, kendine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede yükselen gerilimin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

BM ve Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere uluslararası toplum darbeyi kınamış; Türkiye, en sert tepki veren ülkelerin başında gelmişti. ABD, Kanada ve İngiltere, darbede rol oynayan askeri yetkililere yaptırım kararı almıştı.

Halk, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlarken, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 3 protestocunun ölmesinin ardından darbe karşıtı gösteriler daha kitlesel ve geniş kalabalıklarla yapılmaya başlanmıştı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler ve gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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