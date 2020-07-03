Facebook ve Instagram'da Maske Takma Uyarısı Gösterilecek Yeni tip koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam ediyor ve bununla birlikte koronavirüs tedbirlerine uyulmaması nedeni ile çok hızlı bir şekilde vaka artışı sürüyor.

Yeni tip koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam ediyor ve bununla birlikte koronavirüs tedbirlerine uyulmaması nedeni ile çok hızlı bir şekilde vaka artışı sürüyor. Facebook ve Instagram platformlarında yeni tip koronavirüsün yayılmasını önlemeye yardımcı olmak için maske takma uyarısı yer alacak. Facebook ve Instagram'a Maske Takma Uyarısı Geliyor

Normalleşme süreci ile birlikte tüm dünyada vakalar hızlı bir şekilde yeniden artmaya başladı. Bunun en büyük nedeni ise maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmamasıdır. BusinessInsider'daki habere göre Facebook, maske takmanın önemini vurgulamak ve maske takma kurallarını hatırlatmak için Facebook ve Instagram uygulamalarına maske takma uyarısı ekleyecek.

Facebook ve Instagram'da yer alacak olan uyarılarda Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) web sitesinin bağlantısı olacak. Uyarıların CDC'nin web sitesinin bağlantısının olmasının sebebi ise yanlış bilginin yayılmasını önlemek ve kullanıcıların kanıtlanmış bilgilere erişmesini sağlamaktır. Facebook'un böyle bir adım atması insanların bilinçlendirilmesi açısından oldukça önemlidir.

Koronavirüste Son Durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son açıklamaya göre ülkemizde 2 Temmuz itibarıyla toplam vaka sayısı 202.284 oldu. Ülkemizde yeni tip koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 5.167'ye yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 176.965 olarak açıklandı.

Kaynak: Tamindir