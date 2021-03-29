Facebook ve Google'dan daha hızlı internet için ABD'den Asya'ya uzanan 2 yeni deniz altı kablo yatırımı
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Facebook ve Google'dan daha hızlı internet için ABD'den Asya'ya uzanan 2 yeni deniz altı kablo yatırımı

Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi
Facebook ve Google'dan daha hızlı internet için ABD'den Asya'ya uzanan 2 yeni deniz altı kablo yatırımı

Facebook ve Google, internet hızını ve güvenliğini artırmak amacıyla ABD ile Güneydoğu Asya arasında 2 yeni deniz altı internet kablosu projesini hayata geçireceklerini açıkladı.

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Facebook ve Google, internet hızını ve güvenliğini artırmak amacıyla ABD ile Güneydoğu Asya arasında 2 yeni deniz altı internet kablosu projesini hayata geçireceklerini açıkladı.

Facebook'tan yapılan açıklamada, Singapur, Endonezya ve Kuzey Amerika'yı birbirine bağlamak için büyük önem taşıyan 2 yeni deniz altı kablosu projesi duyuruldu.

Söz konusu projelerin yasal onaylara tabi olduğu belirtilen açıklamada, Asya-Pasifik bölgesi ve Kuzey Amerika arasına döşenecek kabloların internet kapasitesini artıracağı belirtildi.

Açıklamada, "Echo" ve "Bifrost" adı verilen kabloların ilk transpasifik kablolar olacağı ve genel transpasifik kapasiteyi yüzde 70 artıracağı ifade edildi.

Google'dan yapılan açıklamada ise şirketin "Echo" projesine yatırım yapacağı belirtildi. Açıklamada, söz konusu kablonun bölgede Google Cloud Platformu'nu çalıştıran uygulamalara bağlanan kullanıcılar için gecikmeyi azaltacağı aktarıldı.

Bunun gibi altyapı yatırımlarının bölgesel ekonomik faaliyet üzerinde önemli etkilerinin olabileceğine işaret edilen açıklamada, "Echo" kablosunun 2023'te hizmete hazır hale gelmesinin beklendiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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