Facebook ve Google'dan daha hızlı internet için ABD'den Asya'ya uzanan 2 yeni deniz altı kablo yatırımı

Facebook ve Google, internet hızını ve güvenliğini artırmak amacıyla ABD ile Güneydoğu Asya arasında 2 yeni deniz altı internet kablosu projesini hayata geçireceklerini açıkladı.