Facebook Uyarlanabilir Profil Renkleri Geliyor
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Facebook Uyarlanabilir Profil Renkleri Geliyor

Facebook Uyarlanabilir Profil Renkleri Geliyor
05.05.2020 09:44 | Son Güncelleme: 05.05.2020 09:45

Sosyal medya devi Facebook, kullanıcıların profillerinde yer alacak birden fazla arka plan renk seçeneğini test ediyor. Bu çalışma,

Sosyal medya devi Facebook, kullanıcıların profillerinde yer alacak birden fazla arka plan renk seçeneğini test ediyor. Bu çalışma, Twitter'da nasıl göründüğünü gösteren Jane Manchun Wong tarafından ortaya çıktı İşte Facebook'un uyarlanabilir profil renkleri.

Facebook, Android uygulamasını yeni bir özellik ile daha güzel hale getirmeye çalışıyor. Yazılım mühendisi Jane Manchun Wong tarafından keşefedilen yeni özellik, arka plan rengini tahmin etmek için profil resmindeki renkleri kaynak alıyor. Fakat profil renk uyumu çalışmalarının bir hayli amatörce göründüğünü kabul edelim.

Facebook is working on adaptive color background for profile view

Found 10 days ago and still waiting for comments from Facebook pic.twitter.com/nRmBcE4vun

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) April 20, 2020

Facebook uyarlanabilir profil renkleri güncellemesi yakında

Wong tarafından paylaşılan tweet'te en az dört renk seçeneğinin tercih edilebileceğini görüyoruz. Kapak fotoğrafınıza ve profil resminize göre özel bir renk çıkaran Facebook'un uyarlanabilir renkleri, kullanıcılara önümüzdeki haftalarda sunulmasının mümkün olduğunu söyleyebiliriz.

Facebook tüm kullanıcılar için özelliği başlatmadan önce renk radyanı gibi bazı iyileştirmeler yapması gerektiğinin farkında. İnsanlara kendilerini ifade etmeleri için daha fazla yol vermek iyi bir şeydir, ancak uyarlanabilir renk arka planlarının estetik görüntüsü tartışma konusu haline gelebilir.

Peki ya siz Facebook'un yeni uyarlanabilir profil renklerini nasıl buldunuz, sizce tasarım açısında göze estetik geliyor mu?

Kaynak: Tamindir

Manşet

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