"Facebook'un yüz tanıma teknolojisi hak ihlali": Milyonlarca kişiye dava yolu açıldı

09.08.2019 23:59

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) bir federal mahkeme Facebook'un yüz tanıma teknolojisinin gizlilik hakları yasasını ihlal ettiğine hükmetti. Bu kararla milyonlarca kullanıcının teknoloji devini dava etmesinin yolu açılıyor.

San Francisco 9. Temyiz Mahkemesi, Facebook Inc'in başvurusunu reddetti. Böylece kullanıcılar, 'izinsiz, yasadışı yoldan topladığı ve depoladığı veriler dolayısıyla' platformu dava edebilecek. Euronews.com'da Görüntüle