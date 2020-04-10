Facebook'un Yeni Uygulaması Tuned, Uzakta Olan Çiftleri Yakınlaştırıyor Facebook, Corona virüsü salgını nedeniyle birbiriyile görüşemeyen çiftler için yeni bir uygulama yayınladı.

Facebook, Corona virüsü salgını nedeniyle birbiriyile görüşemeyen çiftler için yeni bir uygulama yayınladı. Tuned uygulaması, widgetlar sayesinde uzakta olan çiftlerin birbirleriyle görüşebilmelerine olanak tanıyor. Çiftler, widgetlar sayesinde birbirleriyle günlük hislerini paylaşabiliyorken aynı zamanda Spotify eklentisiyle de birbirleriyle şarkı listesi alışverişinde bulunabiliyor. Facebook'un yeni ürün denemeleri gerçekleştiren NPE ekibi tarafından gerçekleştirilen mesajlaşma uygulaması Tuned, şu an için sadece ABD ve Kanada'da kullanılabiliyor.

Facebook, Kişilerin Özel Hayatlarına Odaklandı

Geçtiğimiz günlerde Pintereset benzeri Hobbi uygulamasını kullanıcılara sunan NPE ekibi, geliştirdiği uygulamaları test etmek amacıyla kullanıma sunuyor. Tuned uygulamasının da test etmek amacıyla kullanıma sunulduğunu söylemek mümkün. Corona virüsü salgını nedeniyle, uzakta olan ve görüşemeyen çiftleri hedef alan Tuned uygulaması, widgetlar sayesinde çiftlerin neler hissettiklerini birbirleriyle kolaylıkla paylaşabilmesini sağlıyor. Tuned uygulamasından önce Facebook Dating uygulamasını kullanıma sunan Facebook şirketi, bir süredir kişilerin özel hayatlarına odaklanmış gibi görünüyor. Facebook tarafından kullanıma sunulan Tuned uygulamasının, görüşemeyen çiftler tarafından büyük ilgi göreceği söylenebilir. Test amaçlı kullanıma sunulduğu tahmin edilen uygulamanın önümüzdeki günlerde kullanımdan kaldırılıp kaldırılmayacağı ise merak konusu.