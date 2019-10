Facebook'un reklam politikasını platforma yalan haber vererek protesto etti

15.10.2019 14:14

ABD'de 2020'de yapılacak genel seçimlerde Demokrat Parti'nin başkan adayı Elizabeth Warren, Facebook'un siyasi reklamlarla ilgili politikalarını eleştirmek için Facebook'ta Mark Zuckerberg'i hedef alan yalan içerikli reklam verdi.

Associated Press (AP)'de yer verilen habere göre, Facebook ve diğer büyük teknoloji şirketleri üzerine eleştirilerini uzun zamandır sürdüren Demokrat Parti Başkan Adayı Elizabeth Warren, Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg ve ABD Başkanı Donald Trump hakkında asılsız iddiaların yer aldığı bir reklamı Facebook'ta sponsorlu olarak yayımlattı.

Zuckerberg ve Trump'ın Oval Ofis'te el sıkıştıkları bir fotoğrafa yer verilen reklamın metin kısmında ise "Facebook ve onun Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg Başkan Trump'ın 2020'de yeniden seçilmesini destekliyor." ifadesine yer verdi. Warren, ardı sıra gelen açıklamalarında ise şu ifadelere yer verdi:

"Siz muhtemelen bu ifadelerden dolayı şaşkınsınız ve bunun nasıl doğru olabileceğiniz düşünüyor olabilirsiniz. Değil zaten. Zuckerberg, Donald Trump'ın yalan söyleyebileceği bir alan oluşturuyor. Eğer Trump bu reklamı televizyonda yayımlamak istese bir çok kanal yayımlamayı reddederdi ancak Facebook kabul ediyor. Facebook zaten Trump'ın bir kere seçilmesine yardım etmişti. Şimdi de bir başkan adayının Amerikan halkına yalan söylemesine kasıtlı bir şekilde izin veriyorlar. Şimdi Zuckerberg'i sorumlu tutma zamanı."

Facebook'tan yapılan yaptığı açıklamada "Federal İletişim Komisyonu yayıncı şirketlerin adayları sansürlemesini istemiyor. Biz de kararı şirketlere değil seçmenlere bırakma taraftarıyız" denildi.

Cambridge Analytica veri skandalı

Cambridge Üniversitesinde araştırma görevlisi Aleksandr Kogan, Facebook aracılığıyla hizmet veren "this is your digital life" isimli kişilik testi uygulaması aracılığıyla 87 milyon kişinin bilgilerini depolamış, bu bilgileri 2016 yılında siyasi danışmanlık amacıyla faaliyet gösteren Cambridge Analytica şirketine satmıştı. İngiliz televizyon kanalı Channel 4'un açığa çıkardığı skandalda Cambridge Analytica şirketi, elde ettiği verileri 2016 Amerikan seçimlerini Donald Trump'ın kazanması için kullanmıştı. Skandalın ortaya çıkması ile kişilerden elde edilen verilerle, Amerika'da kişiye özel reklamlar gönderilerek, seçmenlerin oy tercihlerine etki edildiği iddia edilmişti.

Kaynak: AA