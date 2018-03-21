Facebook'un Patronu Zuckerberg İngiltere Meclisi'nde İfade Verecek
İngiltere merkezli veri analiz şirketi Cambridge Analytica'nın 50 milyon Facebook hesabından topladığı bireysel verileri yasa dışı olarak ve Brexit referandumunu etkilemek için kullandığına dair iddiaların ardından İngiltere'de konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştı.
İngiltere merkezli veri analiz şirketi Cambridge Analytica'nın 50 milyon Facebook hesabından topladığı bireysel verileri yasa dışı olarak ve Brexit referandumunu etkilemek için kullandığına dair iddiaların ardından İngiltere'de konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştı.
Kaynak: Euronews.com