Facebook'un çöpçatanlık uygulaması nasıl işliyor?
Amerikalı online ilişki uzmanı Amie Leadingham dünyaca ünlü sosyal medya sitesi Facebook'un çöpçatanlık uygulaması "Facebook Dating"i test etti.
12.06.2020 09:44 | Son Güncelleme: 12.06.2020 10:13
Amerikalı online ilişki uzmanı Amie Leadingham dünyaca ünlü sosyal medya sitesi Facebook'un çöpçatanlık uygulaması "Facebook Dating"i test etti. Leadingham, uygulamanın pazarın liderleriyle boy ölçüşebileceği konusunda şüpheli. Facebook, flört bulunması konusunda seçimin sınırlı olduğu algoritmalara güveniyor.
Kaynak: DailyMotion.com