Facebook'un CEO'su Zuckerberg: Milyarderler o kadar paraya sahip olmayı hak etmiyor

05.10.2019 17:01

Dünyanın en büyük sosyal paylaşım ağı Facebook'un kurucusu, CEO'su ve dünyanın 5'inci en zengin kişisi Mark Zuckerberg, milyarder zenginlerin o kadar çok paraya sahip olmayı hak etmediğini söyledi.



Facebook genel merkezinde düzenlenen bir etkinlikte, ABD başkanlık seçiminin Demokrat Partili adaylarından Barnie Sanders'in, İran'la olası bir savaşta "milyarderlerin değil, işçi sınıfı ailelerin çocukları ölecek" yönündeki açıklaması sorulan Zuckerberg, "Sanders'in nereden geldiğini anlayabiliyorum." diye yanıtladı. Euronews.com'da Görüntüle