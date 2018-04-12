Facebook'un Ceo'su Mark Zuckerberg 5 Saat İfade Verdi

Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg bugün de ABD Temsilciler Meclisi'nin Enerji ve Ticaret Komitesinde beş saat boyunca ifade verdi. Dün senatoda verdiği ifadeden daha zorlu sorularla karşılaşan Zuckerberg, kullanıcı verileri, gizlilik politikalarından ve Rusya'nın sosyal medya üzerinden ABD seçimlerine etkisine kadar birçok soruya muhatap oldu.

Temsilci Demokrat Frank Pallone Jr.'ın Zuckerberg'e Facebook'un kişilerin gizlilik seçeneklerini otomatik olarak en az bilgi toplama şeklinde düzenleyip, düzenlemeyeceği konusunda yönelttiği soruya Zuckerberg "Bu karmaşık bir konu ve tek bir söz ile açıklanamaz" diye cevap verdi. Bunun üzerine Pallone, bu cevabın kendini hayal kırıklığına uğrattığını belirtti. Zuckerberg'ın ifadesi sırasında verdiği cevaplardan hayal kırıklığına uğrayan sadece Pallone değildi. Birçok temsilci Zuckerberg'in verdiği cevapları keserek sorulara açık cevap vermemekle eleştirdi.

Enerji ve Ticaret Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Temsilci Greg Walden "Facebook kesinlikle büyüdüğü bir gerçek ama beni endişelendiren olgunlaşmaması" dedi. Walden, yetersiz tüzüklere yönelik olarak sözlerine 'Bence Facebook çok hızlı hareket edip çok fazla şey mi kırıyor' diye sormalıyız diyerek devam etti.

Oturum ilerleyen dakikalarında Zuckerberg, yaptırım ve tüzüklerin kaçınılmaz olduğunu ama aynı zamanda bu durumun Facebook gibi devleri güçlendirirken yeni başlayan firmalar için zorluk getireceğini belirtti. California'dan temsilci olan Demokrat Raul Ruiz'in Dijital Tüketici Koruma Bürosu kurulması konusundaki teklifine olumlu yaklaşan Zuckerberg "Üzerinde ciddi düşünülmesi gerekli. Önemli olan detaylar" dedi.

Zuckerberg, Avrupa Birliği'nde önümüzdeki ay yürürlüğe girecek Kişisel Gizlilik yasaları uyarınca getirilecek kontrolleri tüm dünyadaki kullanıcılarına sunacaklarını söyleyerek Facebook aplikasyonunun tepesine herkesin kendi ayarlarını yapabileceği araçlar yerleştireceklerini açıkladı.

Cumhuriyetçi Fred Upton'un Facebook'u rakipsiz bir tekel olarak nitelendirmesi üzerine Zuckerberg "Çok fazla rekabet var" dedi.

Cumhuriyetçi Temsilci Joe Barton dün senatoda Cumhuriyetçi senatör Ted Cruz'un sorduğu muhafazakar içeriklerin sınırlandırılıp sansürlenmesi konusunu tekrar gündeme getirdi ve Facebook'un tarafsız bir platform olup olmadığını sordu. Zuckerberg bu soruya "Bizim insanlara eşit söz hakkı vermemiz gerektiğini düşünüyorum" dedi

Muhafazakar içerikle ilgili haber akışına Facebook tarafından müdahale edilip edilmediğinin sorulması üzerine ise Zuckerberg bu konuda hiçbir müdahalelerinin söz konusu olmadıklarını ve tarafsız olduklarını vurguladı.

Fecebook'un nasıl tanımlanması gerektiği ile ilgili gelen bir soruya ise Zuckerberg "Ben bizi bir teknoloji firması olarak görüyorum" diyerek Facabook'un yazılım üretmesine karşı bir yazılım firması olmadığını, ödeme biçimleri içermesine karşın bir finans kurumu olmadığını belirtti.

Zuckerberg son olarak "Facebook üzerinden paylaşılan içerikte bizim sorumluluğumuz var mı? Bence bu sorunun cevabı evet" dedi. - WASHINGTON