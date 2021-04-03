Facebook'un 533 milyon kullanıcısının bilgileri sızdırıldı
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Facebook'un 533 milyon kullanıcısının bilgileri sızdırıldı

Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel
Facebook'un 533 milyon kullanıcısının bilgileri sızdırıldı

Facebook'un 533 milyon kullanıcısının bilgileri bir hacker platformunda çevrim içi yayımlandı.

Yarım milyar Facebook kullanıcısının bilgileri sızdırıldı! Türkiye'den de 20 milyon kişi var
Yarım milyar Facebook kullanıcısının bilgileri sızdırıldı! Türkiye'den de 20 milyon kişi var

Facebook'un 533 milyon kullanıcısının bilgileri bir hacker platformunda çevrim içi yayımlandı.

"Business Insider" internet sitesinin haberinde, bir hacker platformunda 106 ülkeden 533 milyon Facebook kullanıcısının telefon numaraları ve kişisel verilerinin çevrim içi olarak ücretsiz paylaşıldığı belirtildi.

Yayımlanan kişisel bilgilerin 32 milyondan fazlasının ABD'den, 11 milyonunun Birleşik Krallık'tan, 6 milyonunun Hindistan'dan olduğu ifade edilen haberde, söz konusu bilgiler arasında telefon numaraları, konum bilgileri, doğum tarihleri, e- posta bilgilerinin bulunduğu aktarıldı.

Güvenlik uzmanları, verilerin bilgisayar korsanları tarafından dolandırıcılık için kullanılabileceği konusunda uyardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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