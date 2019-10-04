Facebook, Türkiye'yi eleştiren Mısır ve Suudi Arabistan yanlısı hesapları kapattı

04.10.2019 12:31

Facebook, Türkiye'yi de eleştiren Endonezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Nijerya'dan yüzlerce hesabı, sayfayı ve grubu kapattığını açıkladı. Facebook bu hesapların gerçek kişilere ait olmadığını ve koordine faaliyet yürütüldüğünü tespit etti. Hesapların üç farklı operasyonda ortaya çıkarıldığı açıklandı. Bunlardan birisinin Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Mısır'ı desteklerken Türkiye, Katar, İran ve Yemen'deki ayrılıkçı hareketi eleştirdiği anlaşıldı.



Facebook yetkilisi David Agranovich "Bu bir tür yerel medya ve savunuculuk organizasyonları gibi gören bir sayfalar ağıydı." dedi. Agranovich Orta Doğu ve Afrika'da buna benzer sahte hesaplardan oluşan iki örgütü sayfalarının da kapatıldığını bildirdi. Euronews.com'da Görüntüle