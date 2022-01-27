Facebook temsilcileri: Facebook'u güvenli yer haline getirmeye kararlıyız

SOSYAL medya platformlarından Facebook temsilcilerinin TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'na gönderdikleri raporda, "Şu anda Facebook'ta, ekiplerimizin içerik değerlendirme çabalarını destekleyen Türkçe konuşan büyük bir ekibimiz var. Facebook'u güvenli bir yer haline getirmeye kararlıyız. Facebook'ta insanları tehdit eden, başkalarını dışlayan veya susturan içeriklere izin verilmez" denildi.

Facebook temsilcileri, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu üyelerinin sorularına ilişkin hazırladıkları raporu TBMM'ye gönderdi. Facebook veya Instagram'daki içeriğin yerel mevzuatın ihlal edildiğini iddia eden bildirimleri incelemek için sağlam bir sürecin bulunduğu belirtilen raporda, şunlar kaydedildi:

Raporda ayrıca Facebook'ta 1.7 milyon aktif işletme hesabı bulunduğu belirtilerek, "Bu da Türkiye'deki toplam işletme sayısının yüzde 55'ine tekabül etmektedir. Bu işletmelerin büyümesi ve gelişmesinin Türk ekonomisine 15.3 milyon TL gayrisafi katma değer sağladığını ve 209 bin iş sağladığını ve bunun Facebook platformlarının gerçekleştirdiği toplam ekonomik değere tekabül ettiğini paylaşmaktan gurur duyduk" denildi.