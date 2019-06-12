Facebook, telefon verilerini paylaşan kullanıcılarına ödeme yapacak
Sosyal medya devi Facebook, geliştirdiği Study isimli uygulamayla kullanıcıların telefon aktivitelerini ödeme yapmak şartıyla izleyeceğini açıkladı
Sosyal medya devi Facebook, geliştirdiği Study isimli uygulamayla kullanıcıların telefon aktivitelerini ödeme yapmak şartıyla izleyeceğini açıkladı.
Facebook'tan yapılan açıklamaya göre, şirket tarafından geliştirilen yeni uygulama, kullanıcıların çeşitli verilerini işleyerek, kullanım alışkanlıklarına dair analizler yapacak. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com