Facebook'tan yeni dijital ödeme sistemi

13.11.2019 12:42 | Son Güncelleme: 13.11.2019 12:42

Facebook, şirketin platformları arasında ödeme yapmayı sağlayacak yeni dijital ödeme sistemi Facebook Pay'i duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu hafta ABD'de kullanıma sunulacak yeni dijital ödeme sistemi, başlangıçta sadece Facebook ve Messenger platformlarında hizmet verecek.

Facebook Pay; bağış hizmetleri, oyun içi satın alma, etkinlik biletleri, Messenger'da kişiden kişiye yapılan ödemeler ve Facebook'ta bulunan işletmelerden ve sayfalardan yapılan satın alımlarda kullanılacak.

Şirketin yeni ödeme sisteminin gelecek süreçte, aralarında Instagram ve WhatsApp'ın da bulunduğu diğer platformlarda ve daha fazla ülkede hizmete sunulması planlanıyor.

Facebook'un duyurduğu yeni ödeme sisteminde kullanıcılar tercih ettiklerini ödeme yöntemini Facebook Pay'e tanımlayarak, ödeme gerektiren durumlarda ödeme bilgilerini tekraren girmek zorunda kalmayacak.

Yeni sistemde, ödeme geçmişlerini görüntüleme, ödeme metodlarını kontrol etme ve ayarları güncelleme tek bir panel aracılığıyla yapabilecek.

İlk süreçte ABD'de kullanıma sunulacak olan sistemde kullanıcılar, gerçek zamanlı olarak "canlı sohbet" aracılığıyla müşteri hizmetlerine ulaşabilecek.

"Ödeme işlemlerini daha kolay hale getirecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Facebook'un Piyasa ve Ticaretten Sorumlu Başkan Yardımcısı Deborah Liu, yeni dijital ödeme sistemleri Facebook Pay'in şirketin platformları olan Facebook, Messenger, Instagram ve WhatsApp'ta kullanıcılara rahat ve güvenli bir ödeme deneyimi sağlayacağını belirtti.

İnsanların alışveriş yapmak, bağış yapmak ve birbirlerine para göndermek için Facebook'un uygulamalarında ödemeleri kullandığını aktaran Liu, "Facebook Pay, kullanıcıların ödeme bilgilerinin güvenliğini ve korumasını sağlayarak bu ödeme işlemlerini daha kolay hale getirecek." ifadelerini kullandı.

Facebook Pay sisteminde ödemeler PayPal, Stripe ve dünyadaki diğer şirketlerle yapılan iş birliğiyle gerçekleştiriliyor. PayPal'ın yanı sıra, sistem bilinen kredi kartı ve banka kartlarını da destekliyor.

Açıklamada, Facebook Pay'in hali hazırdaki finansal altyapının ve ortaklıklar aracılığıyla gerçekleştirildiği, Libra ağında çalışan uygulamalarla bir bağlantısının olmadığı vurgulandı.

Biyometrik veriler saklanmayacak

Kart ve banka hesabı bilgilerini güvenli ve şifrelenmiş bir şekilde saklamayı vadeden Facebook Pay, dolandırıcılığa ve yetkisiz işlemlere karşı da tespit sistemi olarak hizmet verecek.

Kullanıcılar ödeme sisteminde para yollamak ya da ödeme yapmak için fazladan güvenlik talep etmeleri halinde isterlerse pin kodu, parmak izi ya da yüzlerini kullanabilecek ve şirket bu biyometrik verileri sisteminde saklamayacak.

Yeni ödeme sisteminin rahat, erişilebilir ve güvenli ticaret için yapılan çalışmaların bir parçası olacağı ve geliştirilmeye devam edileceği vurgulandı.

Kaynak: AA