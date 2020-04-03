Facebook'tan Türkiye'deki Doğruluk Kuruluşuna Koronavirüs Desteği Sosyal medya devi Facebook, yeni tür koronavirüs Kovid-19 salgını ile ilgili yanlış bilgi paylaşımını durdurmak için doğruluk kontrolü kuruluşu Doğruluk Payı'na finansal destek sağlayacağını duyurdu.

Sosyal medya devi Facebook, yeni tür koronavirüs Kovid-19 salgını ile ilgili yanlış bilgi paylaşımını durdurmak için doğruluk kontrolü kuruluşu Doğruluk Payı'na finansal destek sağlayacağını duyurdu.

Facebook, geçtiğimiz günlerde T.C. Sağlık Bakanlığı da dahil olmak üzere birçok yerel ve global sağlık kuruluşunun Kovid-19 salgını ile ilgili paylaştığı son bilgilerin ve kaynakların yer aldığı Koronavirüs Bilgi Merkezi'ni Türkçe yapmıştı. 30 ülkede 30 bin küçük işletmeye 100 milyon dolar yardımda bulunan dev, şimdi de koronavirüsle ilgili paylaşılan asılsız haber ve bilgilerin önünü kesmek amacıyla IFCN (Uluslararası Doğruluk Kontrol Ağı) ile birlikte hayata geçirdiği 1 milyon dolarlık hibe programı kapsamında Türkiye'de doğruluk kontrolü kuruluşu Doğruluk Payı'na finansal destek sağlayacak.

Facebook, program dahilinde ilk aşamada 13 ülkeye yardımcı olacak. Türkiye, İtalya, İspanya, Yunanistan, Brezilya, Bosna Hersek, Litvanya, Meksika, Hindistan, Karadağ, Kolombiya, Kongo ve Amerika'ya seçilen doğruluk kontrolü kuruluşunun projesi desteklenecek. Program, koronavirüsten ciddi derecede etkilenen bölgelerde çalışan doğruluk kontrolü kuruluşlarının bu zorlu süreçte mevcut kapasitelerini sürdürmelerine ve artırmalarına yardımcı olmayı hedefliyor.

Doğruluk Payı, Türkiye'de yaşayanların koronavirüsle ilgili yeni bulgulardan haberdar olmalarını sağlamak adına güncel bilimsel verileri derleyip makaleleri Türkçe'ye çevirerek paylaşacak.