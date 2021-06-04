Facebook'tan Trump'ın hesaplarına 2 yıllık yasaklama
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Facebook'tan Trump'ın hesaplarına 2 yıllık yasaklama

Facebook'tan Trump'ın hesaplarına 2 yıllık yasaklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Facebook, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Facebook ve Instagram hesaplarının 7 Ocak 2023'e kadar açılmayacağını duyurdu.

Facebook, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Facebook ve Instagram hesaplarının 7 Ocak 2023'e kadar açılmayacağını duyurdu.

Ocak ayında ABD Kongre Binası'na düzenlenen baskının sorumlusu olarak görülen eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Facebook ve Instagram hesapları askıya alınmıştı. Sosyal medya platformu Facebook, Trump'ın Facebook ve Instagram hesaplarına yönelik yasaklamanın 2 yıl daha devam edeceğini ve hesapların 7 Ocak 2023 tarihine kadar açılmayacağını duyurdu. Facebook tarafından yapılan açıklamada, Trump'ın hesaplarının yalnızca "kamu güvenliğine yönelik risk azaldığında" açılabileceği belirtildi. Açıklamada ayrıca, "Kamu güvenliğine yönelik ciddi bir risk olduğunu tespit edersek, kısıtlamayı belirli bir süre daha uzatacağız ve risk azalana kadar yeniden değerlendirmeye devam edeceğiz" denildi.

Söz konusu karar, Facebook'un Gözetim Kurulu'nun Trump'a süresiz yasak koymanın yanlış olduğunu söylemesinin ardından gelirken, Facebook'un "böyle istisnai durumlarda uygulanacak" yeni kuralları kapsamında Trump'a en yüksek cezanın verildiği belirtildi.

Gözetim Kurulu'ndan Facebook'a eleştiri geldi

Facebook'un Gözetim Kurulu, Trump'ın hesabı için "süresiz" uzaklaştırma kararı alan Facebook'u eleştirmiş, Facebook'un kurallarında böyle bir şeyden söz edilmediğini işaret etmişti.

Trump ise Facebook, Twitter ve Google'a tepki göstermişti. Kendisini platformlarından yasaklayan 3 firmanın eylemlerini "tam bir rezillik ve utanç" olarak nitelendiren Trump, üç şirkete "yozlaşmış sosyal medya şirketleri" adını vermişti.

Trump, "İfade özgürlüğü, ABD Başkanı'ndan alındı çünkü Radikal Sol çılgınlar gerçeklerden korkuyorlar fakat gerçek, her zamankinden daha büyük ve daha güçlü bir şekilde ortaya çıkacak. Ülkemizin halkı buna tahammül etmeyecek. Bu yozlaşmış sosyal medya şirketlerinin, bir daha asla seçim sürecimizi yok etmelerine ve yok etmelerine izin verilmemelidir" ifadelerini kullanmıştı. - WASHINGTON

Facebook'tan Trump'ın hesaplarına 2 yıllık yasaklama
Facebook'tan Trump'ın hesaplarına 2 yıllık yasaklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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