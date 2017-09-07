Facebook'tan Sonra Twitter da ABD Senatosu'na Rusya Raporu Sunacak!

ABD Kongresinde yürütülen Rusya soruşturmasında, Rusya'nın seçim döneminde Başkan Donald Trump'ın kampanyasına destek verip vermediğiyle ilgili iddialar araştırılıyor.

TWITTER, SENATOYA RAPOR SUNACAK

Sosyal paylaşım ağı Twitter'ın, ABD Senatosu İstihbarat Komitesine, Rusya'nın kendi bünyesinde yaptığı faaliyetlerle ilgili rapor sunacağı bildirildi.

RUSYA'NIN SEÇİMLER SIRASINDAKİ TWITTER HAREKETLERİ İNCELENECEK

İstihbarat Komitesi Üyesi Demokrat Partili Senatör Mark Warner, Facebook'un yaptığı gibi, Twitter'ın da kendilerine Rusya'nın ABD'de düzenlenen başkanlık seçimlerinde ve öncesindeki etkinlikleri hakkında rapor vereceğini söyledi.

FACEBOOK, SEÇİM ZAMANINDA RUSYA'DAN REKLAM ALDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Facebook, geçen yıl ABD'de düzenlenen başkanlık seçimlerinde ve öncesinde Rusya merkezli hesaplardan reklam aldığını açıklamıştı. Açıklamada, şirketin, Rusya merkezli yaklaşık 470 hesaptan Haziran 2015-Mayıs 2017 arasında reklam aldığının tespit edildiği belirtilmişti.

REKLAMLAR İÇİN 100 BİN DOLAR HARCANMIŞTI

Söz konusu hesapların yaklaşık 3 bin reklamla ilintili olduğunun ifade edildiği açıklamada, reklamlar için yaklaşık 100 bin dolar harcandığının belirlendiği aktarılmıştı.

TRUMP'IN RUSYA'DAN DESTEK ALDIĞI İDDİA EDİLİYOR

Rusya ve Trump yönetimi iddiaları reddederken, ABD muhalefeti ve basını, Moskova yönetimi ile Trump'ın Demokratların 2016 Başkanlık adayı Hillary Clinton'a karşı birleştiğini iddia ediyor.