Facebook'ta Veda Mesajı Yazdı, Kendini Balkon Demirlerine Astı

İzmir'in Bergama ilçesinde, eşinden daha önce ayrıldığı ve yalnız yaşadığı belirtilen Mustafa T.(58), sosyal medyadan veda mesajı yazıp, balkon demirlerine bağladığı urganla kendini asarak yaşamına son verdi.

KENDİNİ URGANLA BALKONA ASTI

Maltepe Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi Özberk Sitesi'nde üçüncü kattaki dairede yalnız oturan Mustafa T., sosyal medya hesabı Facebook'tan, bugün saat 10.50'de 'Vasiyetim salonda sehpa üzerinde. Dini tören istemiyorum. Cenazemde timsah gözyaşı istemiyorum' yazdı. Cenaze törenine katılmasını istemediği yakınlarının isimlerini yazıp, dizüstü bilgisayarını ve telefonunu kime bıraktığını da belirtti. Mustafa T. ardından, balkon demirlerine bağladığı urganla kendisini asarak yaşamına son verdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Görenlerin haber vermesi üzerine gelen polis ve Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Mustafa T.'nin cenazesi, Dr. Faruk İlker Bergama Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Mustafa T.'nin bir süredir psikolojisinin bozuk olduğu, sosyal medyadan bunalımını anlatan paylaşımlar yaptığı belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.