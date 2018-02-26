Facebook'ta Veda Mesajı Yazdı, Kendini Balkon Demirlerine Astı
İzmir'in Bergama ilçesinde, psikolojik tedavi gören 58 yaşındaki emekli, sosyal medyadan veda mesajı yazıp hayatına son verdi.
İzmir'in Bergama ilçesinde, eşinden daha önce ayrıldığı ve yalnız yaşadığı belirtilen Mustafa T.(58), sosyal medyadan veda mesajı yazıp, balkon demirlerine bağladığı urganla kendini asarak yaşamına son verdi.
KENDİNİ URGANLA BALKONA ASTI
Maltepe Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi Özberk Sitesi'nde üçüncü kattaki dairede yalnız oturan Mustafa T., sosyal medya hesabı Facebook'tan, bugün saat 10.50'de 'Vasiyetim salonda sehpa üzerinde. Dini tören istemiyorum. Cenazemde timsah gözyaşı istemiyorum' yazdı. Cenaze törenine katılmasını istemediği yakınlarının isimlerini yazıp, dizüstü bilgisayarını ve telefonunu kime bıraktığını da belirtti. Mustafa T. ardından, balkon demirlerine bağladığı urganla kendisini asarak yaşamına son verdi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Görenlerin haber vermesi üzerine gelen polis ve Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Mustafa T.'nin cenazesi, Dr. Faruk İlker Bergama Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Mustafa T.'nin bir süredir psikolojisinin bozuk olduğu, sosyal medyadan bunalımını anlatan paylaşımlar yaptığı belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Tüm kötülüklerin anası dinlerdir, babası da ırkçılardır.Cevap Yaz 14 Yayından KaldırTM5453: Ama MÜSLÜMANİN peygamberi diyor ki, ayrim yapan bizden degildir , yani diyecegim sudur asil irkciligi sen soylediklerinle yaptin!!!5 Yayından Kaldır
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Eğer cehennem diye bir yer varsa orayı dindar insanların doldurması daha muhtemeldir. Çünkü dünyada ki neredeyse tüm kötülükler, dindar insanlardan kaynaklanmaktadır. Hele semavi dinler. . Mesela müslümanlık, zaten hristiyanları ve yahudileri düşman olarak kabul ediyor, yani dünyanın yarısına sadece bu gözle düşmanlar.Cevap Yaz 2 13 Yayından KaldırKEMAL: Biz insanı yaratandan ötürü severiz, Yaratılış gayemizi de biliriz. Seni de seviyoruz Ahmet, Allah sana hidayet etsin. . .2 Yayından KaldırCEM: bak hele tarihte soykırımları sömürgeleri müslümanlar yaptı hep değil mi?6 Yayından Kaldır