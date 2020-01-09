Facebook'ta Süleymani ile ilgili yorum yazan Kosovalı kadına 'terör teşvikinden' tutuklama
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Facebook'ta Süleymani ile ilgili yorum yazan Kosovalı kadına 'terör teşvikinden' tutuklama

Kosova'da bir mahkeme, ABD İran gerilimine ilişkin sosyal medya hesabından yorum yapan bir kadının, 'terörizmi teşvik'ten tutuklanmasına karar verdi

09.01.2020 20:36 | Son Güncelleme: 09.01.2020 20:36
Facebook'ta Süleymani ile ilgili yorum yazan Kosovalı kadına 'terör teşvikinden' tutuklama

'da bir mahkeme, ABD İran gerilimine ilişkin sosyal medya hesabından yorum yapan bir kadının, 'terörizmi teşvik'ten tutuklanmasına karar verdi.


Başkent Priştine'de görülen davada savcı, İkbal Berişa Huduti isimli kadının 'kaçma riskine' karşın tutuklanmasını talep etti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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