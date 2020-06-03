Facebook'ta Eski Paylaşımları Silmek Artık Çok Daha Kolay Facebook, eski tarihli paylaşımlarınızı silmenizi kolaylaştıran yeni bir özellik ekledi. Yeni etkinlik yönetim aracı ile eski Facebook paylaşımlarınızı toplu olarak silebileceksiniz.

Facebook, eski tarihli paylaşımlarınızı silmenizi kolaylaştıran yeni bir özellik ekledi. Yeni etkinlik yönetim aracı ile eski Facebook paylaşımlarınızı toplu olarak silebileceksiniz. Yeni özellik ile eski fotoğraflarınızı toplu bir şekilde silebilecek, etiketleri kaldırabilecek ve paylaşımlarınızı zaman çizelgenizden gizleyebileceksiniz. Böylece Facebook'ta eski paylaşım silme işlemi daha kolay hale gelecek.

Yeni etkinlik yönetim aracıyla sadece kendi paylaşımlarınıza müdahale edebileceksiniz, Facebook yeni özelliği ile siz etiketlenmiş olsanız dahi başka bir kullanıcı tarafından gerçekleştirilen paylaşımlara müdahale etmenize izin vermiyor. Paylaşımlarınızı zaman çizelgenizde gizlemenize izin veren yeni özelliğin, sosyal platformda kullanıcı gizliliğinin korunabilmesi için deste olabileceği söyleniyor.

Facebook'ta eski paylaşım silme nasıl yapılır?

Yeni etkinlik yönetim aracı sayesinde, eskiden paylaşmış olduğunuz ve artık zaman tünelinizde görünmesini istemediğiniz fotoğraflarınızı ya da paylaşımlarınızı tek tek silmekle uğraşmak yerine toplu olarak silebilirsiniz. Facebook'un geliştirmiş olduğu bu yeni özelliğin, kullanıcıların gizlilik taleplerine cevap olarak çıkarıldığı söyleniyor.

Facebook yetkililerin özelliğin henüz mobil uygulama için aktif olmadığını ve sadece çok az sayıda kullanıcı tarafından kullanılabildiğini söylüyor. Özelliğin sizi hesabınızda aktif olup olmadığını görebilmek için profil sayfanıza gitmeniz, hikâye ekle butonunda bulunan üç nokta işaretine tıklamanız etkinlik günlüğü seçeneğine girmeniz gerekiyor. Buradan sizin tarafınızdan ya da bir başkası tarafından paylaşılmış olan gönderileri tarihlerine göre filtreleyebilmeniz mümkün oluyor ve gönderilerin gizlilik ayarlarını gerçekleştirebiliyorsunuz. Ancak tekrar belirtmek gerekir ki bir başkasının paylaşmış olduğu gönderiyi, siz etiketlenmiş olsanız dahi değiştiremiyorsunuz ya da silemiyorsunuz. Ancak kendi zaman tünelinizde gizleyebiliyorsunuz.

Bir gönderiyi sildiğiniz zaman, gönderi sizin zaman tünelinizden kaldırılıyor ancak Facebook'tan tamamen silinmiyor. Gönderi 30 gün boyunca çöp kutusunda saklanıyor. Daha sonra tamamen Facebook'tan siliniyor.